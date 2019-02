Eesti riigi juhid ei tegele juhtimisega

Eesti riigi juhid tegelevad vaid lubaduste andmise ja meeldivate otsuste tegemisega ning riigi tegelik juhtimine on jäänud enese olemasolule õigustust otsivate spetsialistide hooleks, leiab tööandjate keskliidu volikogu juht, Circle K peadirektor Kai Realo.

Kai Realo. Foto: Marko Mumm/Meediafoto Jaga pilti:

Rääkides ettevõtjatest, tuleb alati esimesena pähe raha, sest just see on üldjuhul ressurss, mis otsustab, kelle äri kasvab ja kelle oma mitte. Praegu on Eesti ettevõtjate jaoks aga üheks kõige põletavamaks teemaks inimesed – Eesti inimesed, kelle heaolu allikaks saab olla vaid majanduskasv. Need Eesti inimesed, kellest ei jätku, et täita kõik vabad töökohad. Need Eesti noored, kes ootavad tööjõuturult rohkem paindlikkust ja vähem norme kui varasemad põlvkonnad.