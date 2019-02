Kas digiplatvormid päästavad Euroopa ühisturu?

Euroopas soovivad paljud digiplatvorme senisest enam reguleerida, kuid sellel tegevusel võib olla negatiivseid kõrvalmõjusid ja on oht laps pesuveega välja visata, kirjutab arenguseire keskuse juhataja Tea Danilov.

Brüsseli mõttekoda ECIPE leiab, et ELi ühtse siseturu areng on lootusetult toppama jäänud ning ainult digiplatvormid on suutnud murda riikidevahelisi turubarjääre ja kujutavad endast seetõttu viimast õlekõrt toimiva ühisturu saavutamisel.