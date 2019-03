Plahvatusmärgid Keskerakonna poliitkatlas

Valimistulemuste selgumise järel on alanud Eesti poliitmaastikul valguse ja varjude mäng. Kõik künnise ületanud erakonnad tunnistavad Reformierakonna võitu, kuid kuuldavasti juba valimisööl alanud Keskerakonna afäär Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga (EKRE), mis on praegu kasvanud ménage à trois suhteks Isamaaga, on mänginud maksureformi lubanud võitja nurka.

Ãripäeva ajakirjanik Allan Rajavee. Foto: Liis Treimann

Niisiis on otsustanud muidu vasakpoolsusega flirtivad keskliberaalid praeguste plaanide järgi heita ühte konservatiividega ja säilitada nii valitsusjuhi koht. Kuuldavasti alustati kõnelusi ebatraditsiooniliselt – portfellidest, mis tavaliselt on kõneluste lõpufaasi teema. Samas võis see olla ainus viis, kuidas konkreetse jutuga EKRE mehed laua taha saada. Isamaa kaasamine kesk-konservatiivsesse valitsusse oli juba loogiline jätk esialgsetele kokkulepetele.