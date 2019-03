Vajame välismaalt ka lihttöölisi

Riigi konkurentsivõime tugevdamiseks tuleb muuta rändepoliitika paindlikumaks ja aidata ettevõtjatel välistööjõudu Eestisse meelitada, kirjutab Estonian Business Schooli külalisteadur Annika Kaabel.

Annika Kaabel. Foto: erakogu

Eesti võib olla hingelt suur, kuid arvult on meid vähe. Elanikkonna vähesust tunnetavad eriti teravalt tööandjad, kellele on muutunud töötajate leidmine aasta-aastalt üha keerulisemaks. Praeguses poliitilises kliimas, kus enamjaolt kutsutakse piire sulgema, oleks keeruline propageerida rändepoliitika liberaliseerimist. Siiski, olukorras, kus väikeriigi enda tööealisest elanikkonnast tööturu nõudluse katmiseks ei piisa, vajame täiendavat abi. Hiljuti avaldatud tööturupoliitika paindlikkuse indeks (Employment Flexibility Index 2019) näitas, et Eesti on tööjõu paindlikkuselt Balti riikidest viimane ning see mõjutab negatiivselt meie ettevõtete ja riigi üldist konkurentsivõimet. Esimene ja tõhusaim lahendus tööturupoliitika paindlikkuse parandamiseks on välistööjõu töölevõtmise lihtsustamine.