Tagasi 02.07.25, 16:37 Õiguskantsler: mõned riigiasutused vaatavad pangakontosid ilma loata Mõnedel riigiasutustel on konto omaniku teadmata ja loata ning selge seadusliku aluseta juurdepääs pangakonto väljavõtetele täitmisregistri kaudu, selgub õiguskantsler Ülle Madise tööst.

Õiguskantsler Ülle Madise

Foto: Ivar Kuldver

Õiguskantsler teatas riigikogu rahandus- ja õiguskomisjoni, et täitmisregistriga seotud kahtlusi kontrollides ilmnes, et aktiivses kasutuses on riigi andmekogu (täitmisregister) ja teabevahetuskeskkond, millel puudub põhimäärus.