Rail Baltic, müüdimurdjate müüdid

Rail Balticu ehitamist üritatakse pidevalt peatada. MTÜ Avalikult Rail Balticust eelistab kohati vanasid trasse, kuid laidab nii kauba- kui ka reisijatevedu raudteel. Toetades sõnades mõistlikku ja otstarbekat raudteeühendust Euroopas, tegutsevad nad igati selle vastu, kirjutab insener Margus Paap.

Margus Paap Foto: Erakogu

Nende kodulehel on mitu „müüdimurdmist“. Näiteks „Levib müüt, et Rail Baltic hõlbustab kaubavahetust Kesk-Euroopaga“. Kümnest punktist mitte ükski ei väida, et teisiti tehes raudtee sobib. Reisijate kohta on kirjas „Levib müüt, et Rail Baltic parandab oluliselt enamiku eestlaste ühendust Balti riikide ja Euroopaga“. Mitte ühtegi toetavat mõtteavaldust raudteele kui sellisele.