Uus normaalsus tööstuses ja väliskaubanduses

Rahvusvaheline tööjaotus, kus Aasia arenguriikides toodetakse pooltooted, komplekteeritakse need kokku Ida-Euroopas ja müüakse lääne turgudel, on läbi saamas – tarneahelad lühenevad regioonipõhisteks, kirjutab Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov.

Tea Danilov Foto: Arno Mikkor

Kuna tulevik pole kunagi kindel, siis tuleb esmalt märkida, et on ka teistsugust tõendusmaterjali. Arenguseire Keskuse uuringus „Tootlikkuse arengustsenaariumid 2035“ leidub neli stsenaariumi, neist üks kannab nime „Globaalne turuplats“. See esitab olukorda, kus rahvusvahelises kaubanduses saavutavad taas ülekaalu liberaliseerimispüüded, transport ja logistika muutuvad odavamaks ja efektiivsemaks ning tarneahelate pikenemine jätkub.