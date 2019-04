Kas laenu saamine on muutunud Eesti ettevõtetele keerulisemaks?

Eesti panganduses on suurte muutuste aeg, sest mitu aastaid edukalt tegutsenud panka on turult lahkumas. Senist kiiret majanduskasvu ja kinnisvara hinnatõusu võrreldakse 2008. aasta näitajatega ja uue kriisi hirmus räägitakse ka sellest, et pangad on muutunud laenude väljastamisel konservatiivsemaks, kirjutab Coop Panga juhatuse liige Hans Pajoma.

Coop Panga juhatuse liige Hans Pajoma. Foto: Urmas Kamdron

Eesti pankade laenuportfell oli 2018. aasta lõpus suurem kui kunagi varem ja selle kasv on olnud Euroopa keskmisest kiirem. Kui senine kõrgpunkt oli 2008. aastal, siis Eesti Panga andmetel on alates 2011. aastast laenude väljastamine taas kasvanud ligikaudu 1,3 miljardi euro võrra, kusjuures see kasv ei sisalda endas mitmesaja miljonilist tehingut, millega tõsteti seoses kahe Skandinaavia panga ühendamisega Eesti pangandussüsteemist välja laenud, kuid rahastus ettevõtetele jäi alles. Neid numbreid vaadates ei saa öelda, et laenude kättesaadavus oleks vähenenud. Küll saab märkida, et aastased kasvumäärad on oluliselt tagasihoidlikumad kui kriisieelsel ajal: kui 2011–2018 kasvasid ettevõtetele antud laenud aastas keskmiselt 300 miljonit eurot, siis kriisieelsetel aastatel ulatus kasv 1,9 miljardi euroni aastas.