Valitsuse põhitegevuseks saab võimul püsimine

Selle koalitsiooni võimule saamise motivaator ei ole olnud maailmavaade, eesmärgid ja veendumus, vaid puhas iha valitseda, sestap tegutsemissuunda pole, kirjutab ettevõtja Jussi Pärnpuu.

Jussi Pärnpuu. Foto: Erik Prozes

Koalitsiooni senine mõtteviis, mida kannavad märksõnad "sidusus", "suurendame", "algatame", "parendame", "tõstame", "agenda" ja last but not least "olgem ausad", annab märku plaani, selge mõtte ja reaaleluga haakuvate eesmärkide täielikust puudusest.