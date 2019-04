Nutikas tööotsija valib töökoha

Nõudlus ületab pakkumist: töökohti on rohkem kui tööotsijaid, eriti teenindus-, müügi- ja kaubandussfääris. Läbirääkimistel peaksid tugevamal positsioonil olema tööotsijad, eriti need, kes on tegijad, kirjutab arendusfirma Trendline juht Eero Palm.

Eero Palm. Foto: Erakogu

Kuidas võiks üks tegija tööotsija olukorda targalt ära kasutada? Ei tohi leppida hooletu tööpakkujaga, pikas perspektiivis ei tule sellest midagi head. Muidugi ei ole võimalik kogenud värbajaid ära petta, jättes endast tunde, et oled tegija, kui hoiakud ja oskused sellele ei vasta. Eks see saab paari kuuga katseajal selgeks ja siis on tagasilöök seda suurem.