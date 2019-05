Andke aega ja siis hinnanguid

Valitsemisega toime tulijaid on meie väikeses riigis mitu komplekti ja varukomplektigi. Alati võib kedagi teisest paremaks pidada, kuid tegelikult elame ikkagi ühtainsat võimalikku elu, kirjutab Saidafarmi omanik Juhan Särgava.

Juhan Särgava. Foto: Andres Haabu

Mina võrdleks valitsust mesilasperega. Uus mesilaspere on end sisse seadnud ja tahab korjele asuda. Pidev tarule kloppimine ja õpetamine ajab nad ainult tigedaks ja saaki sügiseks juurde ei tule. Valitsemisliit on oma esinduse reastanud selleks, et edukalt toime tulla. Heade lootuste ja soovidega tulevad tulemused kindlasti paremad kui muidu.