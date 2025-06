Tagasi 03.06.25, 11:02 Ilmar Raag usub, et Venemaa tagalas luurab märkimisväärne Ukraina agentide võrgustik Ukraina relvajõudude unikaalne droonirünnak Vene lennuväljade pihta näitab, et neil on Venemaa sügavustes märkimisväärne agentide võrgustik, usub julgeolekuekspert Ilmar Raag.

Ilmar Raag rääkis intervjuus pikemalt, kuidas õnnestus ukrainlastel nii mastaapne rünnak teostada ja milline võimekus on neil tulevikus sama korrata.

Foto: Liis Treimann

Ukrainlastel on ka arusaam, et Lääne abile ei tasu lootma jääda, nii et ainuke lahendus ongi see, et Ukraina hakkab ise oma süvalöökide võimekust arendama, rääkis Raag Äripäeva raadio hommikuprogrammis.