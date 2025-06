Tagasi ST 02.06.25, 15:38 Töötaja osalusoptsioon – präänik või kuldne puur? Töötajate osalusoptsioonid on viimase kümnendi jooksul kujunenud Eesti idufirmades oluliseks motivatsioonivahendiks. Nende populaarsus on märkimisväärselt kasvanud alates 2011. aastast, kui jõustus maksusoodustus, mis võimaldab osalust anda soodustingimustel ilma erisoodustusmaksuta.

Saates “PwC juhtimistase” räägib vandeadvokaat Taavi Kõiv osalusoptsioonidest.

PwC Legal Servicesi vandeadvokaat Taavi Kõiv on seisukohal, et optsioonid ei ole pelgalt hüve, vaid läbimõeldud strateegia töötaja sidumiseks ettevõtte tulevikuga. „Töötaja osalusoptsiooni mõte on see, et tekib „skin in the game“ – isiklik rahaline huvi ja vastutus ettevõtte edu eest,“ ütles Kõiv.

Optsioon annab õiguse tulevikus omandada osa ettevõttest – tavaliselt nimiväärtusega, mis on turuhinnast oluliselt madalam. See ei ole kingitus, vaid soodus ostuõigus, mida tuleb vähemalt kolm aastat välja teenida, et vältida maksukohustusi. „Kui töötajale anda niisama osalus, tuleb maksta erisoodustusmaks – optsioon annab võimaluse sellest pääseda,“ rõhutab Kõiv.

miks tuleb optsioonide andmise otsus korrektselt dokumenteerida ja kui levinud on viga, et optsioonidest räägitakse protsentides.

Saadet juhib Juuli Nemvalts.