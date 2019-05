Palgatõus muudab Eesti ettevõtteid

Ülikõrge tööhõive tõttu ei reageeri palgatõus majanduskeskkonna jahenemisele, sundides ettevõtteid muutustele, kirjutab SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor.

Mihkel Nestor. Foto: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES

Eesti majanduskasv aeglustub. SEB prognoosi põhjal suureneb Eesti SKP tänavu 2,8% ja 2020. aastal 2,5%. Ühelt poolt põhjustab seda euroala ja peamiste kaubanduspartnerite nigelam majanduskasv, mis pidurdab nõudlust eksportivas sektoris. Teisalt on oma jõudu minetamas ka seni majandust vedanud kodumaised tegurid. Kui kahel eelmisel aastal andis suurima panuse majanduskasvu ehitussektor, siis langev ehituslubade arv näitab, et see aeg on otsa saanud.