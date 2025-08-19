Äripäev
  19.08.25, 11:38

Advokaat saadeti sanktsiooni rikkumise süüdistusega kohtu ette

Riigiprokuratuur esitas advokaat Urmas Simonile süüdistuse rahvusvahelise sanktsiooni rikkumises.
Advokaat Urmas Simon sai süüdistuse järgi hiljemalt 2024. aasta juunis teada, et kaitsmise eest saadud raha võib pärineda sanktsioneeritud fondilt, kuid jätkas teenuse osutamist.
  • Advokaat Urmas Simon sai süüdistuse järgi hiljemalt 2024. aasta juunis teada, et kaitsmise eest saadud raha võib pärineda sanktsioneeritud fondilt, kuid jätkas teenuse osutamist.
  • Foto: Martin Ahven/Õhtuleht/Scanpix
Süüdistuse järgi osutas ta Kremliga seotud sanktsioneeritud Venemaa Kaasmaalaste Õiguskaitse Fondile (Pravfond) õigusabiteenust, võttis vastu Pravfondi raha ning tegi seeläbi Pravfondile kättesaadavaks rahalisi vahendeid ja majandusressurssi, teatas prokuratuur.
Uudised
  • 05.08.25, 10:12
Prokuratuur süüdistab Johanna-Maria Lehtmet poolemiljonise kahju tekitamises
Riigiprokuratuur esitas Johanna-Maria Lehtmele süüdistuse usalduse kuritarvitamises ja omastamises, sest tõendite järgi sõlmis ta MTÜ Slava Ukraini majandushuve kahjustavaid kokkuleppeid Ukraina ettevõttega.
Uudised
  • 21.07.25, 11:40
Prokuratuur viib politseijuhtide süüasja riigikohtusse
Riigiprokuratuur taotleb riigikohtult Eerik Heldna eripensioniga seotud kriminaalasjas kõigi süüdistatavate suhtes tehtud otsuse tühistamist ja kohtuasja tagastamist ringkonnakohtule.
Uudised
  • 02.07.25, 18:24
USA miljardipettuses süüdistatava kaitsja: ta ei saanud aru, et on osa suurest skeemist
Täiendatud: advokaat rõhub kolmele argumendile
Üks USA poolt hiigelkelmuses süüdistatavaid eestlasi tõepoolest elas seal mitu kuud, kuid ta ei saanud aru, et on osa suurest skeemist, väidab tema kaitsja.
Uudised
  • 30.06.25, 10:03
Riigiprokuratuur viib Mailis Repsi kriminaalasja riigikohtusse
Riigiprokuratuur palub kõrgeimal kohtuastmel anda hinnang kahele episoodile, mille puhul mõistis ringkonnakohus Mailis Repsi kas täielikult või osaliselt õigeks, teatas prokuratuur.
Saated
  • 19.08.25, 12:00
Swedbanki analüütik: Nvidiat ähvardab pigem järsk langus kui tõus
Saated
  • 19.08.25, 11:51
Analüütik: advokaatidel läheb keskmisest paremini, see amet hoiab ja toidab
Uudised
  • 19.08.25, 11:38
Advokaat saadeti sanktsiooni rikkumise süüdistusega kohtu ette
Saated
  • 19.08.25, 11:00
Urmas Paet kirjeldas, millisena näeb kõige realistlikumat lahendust Ukraina sõjale
Börsiuudised
  • 19.08.25, 10:49
Air Baltic leidis uue juhi Soomest
Börsiuudised
  • 19.08.25, 10:42
Novaturas kärpis reiside mahtu, kuid vähendas kahjumit
Uudised
  • 19.08.25, 10:34
India firma teatas Paidesse 100 miljoni investeerimisest
  • ST
Sisuturundus
  • 19.08.25, 10:15
Uus Hyundai Santa Fe: nagu kodu ratastel – mugav, suur ja turvaline
