Tagasi 19.08.25, 11:00 Urmas Paet kirjeldas, millisena näeb kõige realistlikumat lahendust Ukraina sõjale Ukraina sõja kõige realistlikum stsenaarium näeb ette, et õnnestub saavutada sõjategevuse lõppemine ja Venemaa okupeeritud aladele võib jääda kontrolljoon ehk de facto olukord, ütles endine välisminister ja praegune Euroopa Parlamendi saadik Urmas Paet.

Europarlamendi saadik Urmas Paet rääkis ka Venemaad ootavatest tagajärgedest, kui sõjategevus peatub.

Foto: Liis Treimann

"Viimased aastad on näidanud, et läänel ei ole olnud jõudu ega tahtmist minna Ukrainale nii palju sõjaliselt appi, et õnnestuks suruda venelased välja Krimmist või Ida-Ukrainast Venemaa okupeeritud aladelt," märkis Urmast Paet Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis.

Samas ei näe eurosaadik, et ükski Ukraina riigijuht kirjutaks alla seaduslikule dokumendile, millega Ukraina loovutaks oma alasid agressorriigile. Samuti vastas Paet, mis karistused ja tagajärjed ootaksid Venemaad, kui sõjategevus peatuks.

