Tööstusbuum on Euroopas läbi saanud, mõju jõuab ka meile

Möödunud aasta novembris lõppes eurotsooni viimase 30 aasta pikim tööstusbuum. Selle otsasaamisest andis märku ettevõtete kindlustunde vähenemine ja majanduse kasvutempo raugemine paljudes Euroopa riikides, kirjutab krediidikindlusettevõtte Coface Baltics direktor Mantvydas Štareika.

Mantvydas Štareika. Foto: HeadShooter Mantas Gudzinevicius

Ennustan, et tänavu satub varasemast rohkem ettevõtteid makseprobleemidesse ning just Euroopa ettevõtted on kõige haavatavamad. Krediidikindlustaja prognoosi järgi kasvab Lääne-Euroopas ettevõtete maksejõuetus 3 ja Kesk- ning Ida-Euroopas 4 protsenti. Põhjusi tuleb otsida keerulistest rahvusvahelistest suhetest, mis takistavad eksporti.