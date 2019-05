Euroopa lihtsam juhtimismudel riikide suveräänsust ei kahjusta

Mida enam Euroopa Liidu võimuvertikaal meenutab tavalist demokraatliku riiki juhtimismudelit, seda paremini püsib ühendus globaalses konkurentsis, kirjutab Andrei Korobeinik (Keskerakond).

Andrei Korobeinik Foto: PEETER LANGOVITS

Euroopa Liit on sisult konföderatsioon, sõltumatu riikide liit. Ajalooliselt ei ole selline riigikorralduslik formaat just kõige populaarsem või jätkusuutlikum, konföderatsioonid lõpetavad kas lagunemisega või ühtse riigi (föderatsiooni) loomisega. EL on viimastel aastatel liikunud küll suurema integratsiooni suunas, kuid föderatsioonist on asi väga kaugel. Vaatamata sellele on britid juba jõudnud solvuda ja hääletasid ennast EList välja. Võib juhtuda, et Brüsseli keskvõimu tugevdamisega hakkab väljapääsu poole vaatama aina rohkem riike.