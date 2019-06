Linnapea vastulause: Tallinn pakub Nolanile mõistlikke tingimusi

„Mihhail Kõlvarti sõnum, et linn keeldub isegi arutamast Laagna tee sulgemist Warner Bros.-i võteteks, on „ei“ majanduskasvule,“ väidab Indrek Ibrus (05.06.ÄP). Kahjuks on Balti filmi- ja meediakooli professor võtnud sõna väga pooliku info pealt, linna positsiooni endale selgeks tegemata.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart. Foto: Andras Kralla

Linn pole mitte midagi ära keelanud, vaid jätkab läbirääkimisi tingimustel, mis on mõistlikud ja võimaldavad liikluse toimimist ka filmivõtete ajal. Esiteks, see, mida me ei aruta, on liikluse täielik peatamine Laagna teel kuuks ajaks.