Hüppa mugavustsoonist välja!

Kas me tõesti piirame Christopher Nolani filmi tegemist Laagna teel põhjusel, et me ei viitsi ummikutes istuda või mõned päevad ringiga tööle sõita, küsib Äripäeva ajakirjanik Harro Puusild.

Äripäeva teemaveebi Tööstusuudised.ee juht Harro Puusild Foto: Urmas Kamdron

Filmimaailma suurkuju Nolan on teinud Eestile komplimendi ja soovib siin filmida oma järgmist teost "Tenet" – see on võimalus, mida pole varem Eestiga juhtunud ja mis tuleb maksimaalselt ära kasutada.