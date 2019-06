Kristen Michal: Eesti majanduse huvi lennunduses on head otseühendused

Kristen Michal, Nordica asutajast majandus- ja taristuminister kirjutab, et asutamisel seati ettevõttele kaks suuremat eesmärki: luua Tallinnast konkurentsi, et reisijatel oleks valida, ning et ettevõte ise toime tuleks. Tänast olukorda hindab ta tasakaaluotsinguks nende eesmärkide vahel ning meenutab, et ettevõttest on kasu maksumaksjale, kui tema tegevuse või olemasolu survel on konkurents reisija kasuks aktiivne.

Kristen Michal. Foto: Andras Kralla

Nordica asutati, et Eesti inimesed saaks lennata. Asutamisel seati, pisut lihtsustades, kaks suuremat eesmärki - hoida Eesti ja Tallinn lennunduse konkurentsis ning saada majanduslikult ise hakkama. Asutasime teadmisega, et lennuühenduse otsene positiivne mõju majandusele on üle 100-200 miljoni aastas ja Eesti ei ole nii rikas, et raha mujale saata. Rääkimata Eesti huvist mitte olla kellegi tagahoov stiilis – teretulemast Eestisse, lennake siis palun kõigepealt Riiga.