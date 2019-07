Johanna Vallistu: platvormitöö toob kaasa uued probleemid

Platvormitöö on saanud Eesti inimeste jaoks oluliseks lisasissetuleku allikaks, tuues kaasa uued probleemid nagu ebaühtlane sotsiaalkaitse ja kasvavad töötunnid, kirjutab Arenguseire Keskuse ekspert ja tööturu tuleviku uurimissuuna projektijuht Johanna Vallistu.

Johanna Vallistu Foto: Erik Peinar

Platvormitöö all mõistame tööd, mida hallatakse digiplatvormil ja mida tehakse virtuaalselt või füüsilises keskkonnas. Digiplatvormide levik on soodustanud uute töövormide tekkimist ning kuigi Eestis on peamiselt levinud traditsiooniline töövorm ehk täistööajaga töölepinguline töökoht ühe tööandja juures, kasvab jõudsalt ka platvormitöö osakaal.