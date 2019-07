Tõnu Tammer: ohus on nii suured kui väikesed firmad

Viimasel ajal on räägitud kolme firma andmelekkest, kuid probleem on palju laiem ja haavatavad on nii suurte kui ka väikeste ettevõtete IT-süsteemid, kirjutab Riigi Infosüsteemi Ameti intsidentide käsitlemise osakonna (CERT-EE) juht Tõnu Tammer.

Tõnu Tammer. Foto: RIA

Usun, et riigikontrolli audit, mis tembeldas omavalitsuste IT-süsteemid metsikuks lääneks, kehtib osal juhtudel ka ettevõtete kohta. Jah, praegu me rääkisime kolmest kaasusest, kuid probleem on palju laiem. (Äripäev kirjutas juhtkirjas, et viimase paari nädala jooksul toimus Eestis vähemalt kolm tõsist andmeleket, mille käigus olid internetis vabalt kättesaadavad umbes 34 000 inimese andmed. Lekked puudutasid inimeste nimesid, meiliaadresse, telefoninumbreid, osalt ka paroole ja isikukoode. Avalikult pääses ligi e-poe charlot.ee ja Tartus linnavalitsusega koostöös rattaringlust pakkuva Bewegeni kasutajate andmetele ning sajale tuhandele Olerexi ärikliendi tehingutele.)