Askur Alas: Island näitas, et ka väikeriigi hääl võib lugeda

20. augustil 1991 kell 23.03 võttis Ülemnõukogu vastu otsuse, millega taastati Eesti Vabariigi iseseisvus. Esimesi abituid samme tegev Eesti iseseisvus vajas hädasti Lääneriikide tunnustust, kuid see ei tulnud lihtsalt ega kiirelt, kirjutab Äripäeva arvamustoimetaja Askur Alas.

Askur Alas. Foto: Liis Treimann

Esimese riigina tunnustas kahe päeva pärast, 22. augustil, Eesti taastatud iseseisvust Islandi Vabariik. Vahest kipume unustama, kui suurt julgust selline tegu nõudis. Lääneriigid olid toona Balti riikide iseseisvuspüüdluste suhtes üsna ettevaatlikud, et mitte öelda – arad. Nagu on Äripäevas kirjutanud Islandi toonane välisminister Jón Baldvin Hannibalsson, tegid Lääne liidrid tõsise vea, kui sidusid oma poliitika edu või läbikukkumise üheainsa isikuga – Mihhail Gorbatšoviga. Seetõttu kutsusid nad algul iseseisvumise toetamise asemel Balti riike ja Ukrainat üles takistama iga hinnaga Nõukogude Liidu lagunemist, lootes, et see hoiab ära Gorbatšovi poliitilise hävingu. Kuid juba sama aasta lõpuks langesid nii Nõukogude Liit kui ka Gorbatšov.