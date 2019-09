Raimond Kaljulaid: Helme teede-idee on populism

Rahandusminister Martin Helme välja käidud idee ehitada tähtsamad maanteed kiirelt neljarealiseks avaliku ja erasektori koostöös on populism, leiab vastuses Äripäeva arvamusliidrite ja juhtide küsitluses fraktsioonitu riigikogulane Raimond Kaljulaid.

Raimond Kaljulaid. Foto: Eero Vabamägi / Postimees / Scanpix

Olen erasektorist töötamisest saadik erakordselt skeptiline kõigi ettepanekute suhtes, mis lubavad kiireid ja lihtsaid lahendusi keerukatele ja aeganõudvatele probleemidele. Ning veel enam skeptiline mistahes ettepanekute suhtes, mille esitajaks on populistlikud poliitikud, kellel on kalduvus vahetada pikaajaline stabiilsus ja läbimõeldud tegutsemine kiire edu vastu homse arvel. Pean küllalt tõenäoliseks, et see ettepanek on tehtud ainult selleks, et lõpuks jääks EKRE valijatele meelde, et Martin Helme tahtis kiirelt teed valmis teha, teised aga ei julgenud temaga kaasa tulla.