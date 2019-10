Margus Vetsa: e-jäätmed on kasvav probleem

Iga päev jääb Eestis liiga palju vanu kodumasinaid ja teisi elektroonikaseadmeid nõuetekohaselt kokku kogumata – nad ei jõua tootjate ega sertifitseeritud jäätmekäitlejate kätte, mistõttu suureneb meie kõigi ühine keskkonnakoormus, kirjutab tootjavastutusorganisatsiooni EES-Ringlus juhatuse liige Margus Vetsa.

Margus Vetsa. Foto: erakogu

Arvatakse, et 2019. aastal tekib kogu planeedil 50 miljonit tonni e-jäätmeid. Maailmas taaskasutatakse igal aastal vaid 20% e-jäätmetest. See tähendab, et aastas jõuab 40 miljonit tonni e-jäätmeid prügilatesse, põletustehastesse või müüakse riikidesse, kus puuduvad nõuetele vastavad käitlusvõimalused. Jäätmete ebaseadusliku saatmisega arenguriikidesse põhjustatakse tõsiseid tervise-, keskkonna- ja sotsiaalseid probleeme.