Jüri Engelbrecht: teadlased, ärimehed ja elevandiluust torn

Küsigem mõlemad, nii teadlased kui ka ärimehed, mida saaksime teha üheskoos Eesti hüvanguks, kirjutab akadeemik Jüri Engelbrecht Äripäeva essees.

Jüri Engelbrecht. Foto: Maris Krünvald

Tagapõhi järgnevale on arusaam maailmast kui tervikust. Pöörakem tähelepanu hoiatusele, mille sõnastas Alvin Toffler (1984): „Üks kõige arenenum tänapäeva Lääne tsivilisatsiooni oskusi on tükeldamine: see on probleemide lahkamine nende kõige väiksemateks komponentideks või osadeks eesmärgiga neist aru saada ja lahendada. See oskus on meil ülihea. Nii hea, et me sageli unustame osad panna tagasi kokku tervikuks.“