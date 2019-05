"Kui partei käsib, on tõeline bolševik valmis uskuma, et must on valge"

Vahel oskab mälu mängida imelisi vingepusse, tuues kunagi loetud raamatutest veepinnale mõne pikkadeks aastateks ununud tsitaadi. Kuidas sellist juhtumit võiks seletada, küsib ja vastab ajaloolane David Vseviov oma essees.

David Vseviov. Foto: Marko Mumm/Meediafoto

Ilmselt nii, et ju siis on antud ajahetkel leidnud aset midagi sedavõrd üllatuslikku, et aju andis mälupeidupaiga taas avastamisele vastava signaali. Ning antud juhul on selle, sügavast mälusopist ootamatult esile tõusnud lause autoriks tänasel päeval paljude jaoks tundmatu Georgi Pjatakov – pikaajalise staažiga kommunist ja sõjaeelse nõukogude Venemaa üks silmapaistvamatest riigijuhtidest. Ta on, tolles ajas kehtivaid arusaamu kokku võttes, öelnud: „Kui partei käsib, on tõeline bolševik valmis uskuma, et must on valge ja vastupidi“.