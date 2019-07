Sergei Metlev: mida varem ennast ületad, seda parem

Kui riiki pankrotti viiva rahamasinapoliitika vastu on olemas igikestev vahend, siis on see noorena töötamisega pihta hakkamine ja ühiskonnas inimesega arvestava edasipürgimise ja enesetäiustamise kultuse kujundamine, kirjutab Eesti Mälu Instituudi teavituse ja koostöö valdkonna juht Sergei Metlev Äripäeva essees.

Sergei Metlev Foto: erakogu

Taasiseseisvumise järgse põlvkonna arusaamad edust ja tööst on digitaalpöörde eelse ajastuga võrreldes muutunud. Seal, kus oli kannatus, on nüüd kiire edasimineku ootus. Seal, kus oli lojaalsus valitud erialale ja tööandjale, on nüüd soov hoida uksed lahti. Üldise sotsiaalse kindlustunde kasv sünnitas töömoraali revolutsiooni, mille tagajärjel hakkavad tööinimesed eemalduma "Tõe ja õiguse" töörabaja Andrese eeskujust ning kuulama rohkem oma südant ja endale olulisi inimesi, nagu anus tööga tapetud Krõõt.