Mart Laanemäe: langenud müürist sai majanduse hoob

Müüri langemisega täpselt 30 aastat tagasi sai Berliinist 20. sajandi tuntuim vabaduse sümbol ja sellega sai langusest märgiline sündmus külma sõja lõpus ning määrav sündmus Saksamaa ühinemisel, kirjutab diplomaat Mart Laanemäe.

Brandenburgi värav. Foto: Julia-Maria Linna

Mõlemad – kommunismi kadumine ja Saksamaa ühinemine – on oluliselt parandanud kogu maailma heaolu. Vähem murranguline muudatus – näiteks olukord, kus maailmas on kõikjal vaba turumajandus, Eesti on vaba ja kogu Euroopas valitseb demokraatia, kuid Saksamaa oleks jätkuvalt jagatud kaheks riigiks, mis poleks majanduslikult sama tähendusega kui tänane ühinenud Saksamaa, oleks siiski märksa vähem kasulik.