Madis Avi: vaade Hiinast – meil pole häbeneda vaja

Väikeses Eestis ollakse arvamusel, et suured riigid on meist igas valdkonnas edukamad, sest neil on rohkem võimalusi ja raha teha uusi asju ning olla innovaatilised, kuid tegelikult oleme tihti liiga enesekriitilised, kirjutab digitaalehituse klastri juhatuse esimees ning Sirkel&Mall tegevjuht Madis Avi.

Madis Avi. Foto: erakogu

Eriti suure aukartusega vaadatakse meil aasiamaade digitehnoloogia arendajate poole ning ennast nendega võrdlema ei kiputa. Eks see on natuke selline eestlaslik alaväärsuskompleks, millest tegelikult võiks siiski üle saada. Meil pole häbeneda midagi – oleme tublid ja maailmatasemel. Seda koges digitaalehituse klastri 24-liikmeline delegatsioon Hiina visiidi jooksul, kus Eesti ehitusettevõtete, arhitektuuri- ja projekteerimisbüroode, kinnisvarahaldajate, Tallinna linnavalitsuse ja riigi esindajad külastasid Shanghai ja Pekingi teadusasutusi, ehitusettevõtteid, tehnoloogiaarendajaid, suhtlesid kohalike suunanäitajate ning Hiinas elavate eestlastest arhitektidega.