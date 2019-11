Tarmo Kruusimäe: e-sigarettide turg tuleb korda teha

Selleks, et vähendada musta turgu, tuleb e-sigareti vedeliku aktsiisimäära vähendada ja muuta e-vedelike maitsete regulatsiooni aktsiisi- ja tubakaseaduses, kirjutab riigikogu liige Tarmo Kruusimäe (Isamaa).

Tarmo Kruusmäe. Foto: Andres Haabu

Tagasihoidlikumate hinnangute kohaselt on e-sigarettide musta turu osakaal 62%, kuid mõningate arvutuste järgi võib see olla isegi 80%. Ulatusliku salaturu tekkimise põhjuseks võib pidada liialt kõrget aktsiisimäära ja maitsestatud e-vedelike keelamist. Taoliste otsuste tegemisel on alahinnatud salaturu tekkimise ohtu.