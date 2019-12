Hando Sinisalu: turundaja võitleb tarbija ahnuse, isekuse ja ükskõiksusega

Parim soovitus meie planeedi Maa keskkonna säästmiseks on vähem tarbida. Selleks on peamiselt kaks valikut: kas me tarbime vähem või siis saame vähem lapsi, et tarbijate koguhulk väheneks, kirjutab Best Marketingi konverentside programmijuht Hando Sinisalu.

Hando Sinisalu. Foto: Raul Mee

Muidugi on veel ka variant teadlikult tarbida – sõita elektriautoga, sorteerida prügi, käia süüa ostmas oma karbiga ja viia vanad riided taaskasutusse. Siin on palju "agasid". Näiteks muidu keskkonnasõbralikke elektriautosid laetakse Eestis "musta" põlevkivielektriga. Riideid on pea võimatu ümber töödelda, sest kangad on segu mitmest materjalist. Oma karbiga supermarketist toitu ostes võid tekitada järjekordse listeeriapuhangu. Ja nii edasi.