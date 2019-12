Viljar Lubi: kui soovime enamat kui 1%, vaadakem kaugele itta

Üha enam reisivad Hiina kodanikud on Eesti turismisektori arendamise ja majanduskasvu uus suure potentsiaaliga võimalus – praegu annavad hiinlased vaid 1 protsendi meie turismitulust, kirjutab majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler Viljar Lubi.

Kruiisilaev Royal Princess Tallinna Sadamas. Foto: Raul Mee

Hiina turistide arv on viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud ning prognooside kohaselt kasvab see lähiaastatel veelgi. 2018. aastal ööbis Eesti majutusettevõtetes 20 381 Hiina turisti. Kui võtta aluseks aga Tallinna Sadamat läbinud Hiina kodanike arv, oli Hiina ühepäevakülastajaid umbes kolm korda rohkem. Viimase viie aastaga on hiinlaste arv juba kolm korda suurenenud.