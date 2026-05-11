11.05.26, 08:11 Indiasse sisenenud Eesti ettevõtja: tarnepartnerit leida oli pöörane! Eesti taimse toidu tootja Bon Vegan saatis India poole teele oma esimese konteineri, kuid õige tarnija leidmine osutus pööraseks ülesandeks, tunnistas ettevõtte tegevjuht Karin Miller

Karin Miller rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et Lähis-Ida konflikti tõttu on vahepeal tarnehinnad kerkinud mitu korda.

"Töötasime kuude kaupa selle kallal, et leida vedaja," ütles Miller ja viitas Hormuzi väinale, mis läks Iraani sõja tõttu sisuliselt kinni.

Lisaks jagas Miller soovitusi nii India turule sisenemise kohta kui ka konkreetsemalt mõtet tarnekulude optimeerimiseks.

Karin Millerit intervjueeris Lauri Leet.