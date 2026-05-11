11.05.26, 09:20 EfTENi kinnisvarafond maksab investoritele üle miljoni euro EfTEN Capitali fondivalitseja otsustas teha kinnisvarafondi EfTEN United Property Fundi osakuomanikele tänavuse esimese rahalise väljamakse, mille kogusumma ulatub 1,06 miljoni euroni.

Laiapindses fondis teevad investeerimisotsuseid muuhulgas Viljar Arakas ning Tõnu Uustalu.

Ühe osaku kohta makstakse investoritele 42,676 eurosenti, mis moodustab fondi viimase sulgemishinna põhjal 4,4%-lise tootluse. Tegemist on fondi esimese väljamaksega 2026. aastal. Alates fondi noteerimisest Tallinna börsil 2022. aasta mais on investoritele nüüdseks välja makstud kokku 1,83 eurot osaku kohta.