Tagasi TALLINNA SADAM AS

11.05.26, 08:58 Tallinna Sadama kasum kukkus pea kolmandiku Kui Tallinna Sadama käive esimeses kvartalis püsis, siis puhaskasum kukkus aastaga pea kolmandiku.

Esimest kvartalit iseloomustas tegevusmahtude vähenemine, märkis Tallinna Sadama juht Valdo Kalm.

Foto: Liis Treimann

Nii teenis Tallinna Sadam esimeses kvartalis müügitulu pea sama palju kui eelmisel aastal ehk 28,1 miljonit eurot, kuid puhaskasumit 4,6 miljonit eurot, mida on mulluse kvartaliga võrreldes 32,9% vähem.