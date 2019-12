Repliik: apteegituru valitsejad pitsitasid küüniliselt patsiente

Eesti Apteekide Ühendusse (EAÜ) kuuluvad Apotheka, Benu, Euroapteek ja Südame­apteek sulgesid protestiks apteegireformi vastu paaritunnise etteteatamisega kolmapäeva lõunast kuni neljapäeva hommikuni oma apteekide uksed.

„Igal otsusel on tagajärg. Kuna poliitikud on andnud sõnumi, et Eestis piisab 200 apteegist ja 300 apteeki võib sulgeda, ilma et sellest apteegiteenus ja ravimite kättesaadavus kannataks, siis on nad sellega vastutuse endale võtnud,” teatas EAÜ juht Timo Danilov.