Hardi Kinnas: 45 riigieelarvet kasututele koosolekutele. Milline mõttetu raiskamine!

Kui mitu tundi teie olete sel kuul koosolekutel veetnud? Aga aasta jooksul? Pole kahtlustki, et neid tunde on liiga palju ja seejuures me kõik teame, et nende tundide kasutegur on tihti kaheldav. On selge, et järjest kiiremas ja kärsitumas maailmas võidab lõpuks see, kes suudab koosolekutele anda uue ja efektiivse hingamise, kirjutab Eestis loodud koosolekuruumide jagamisplatvormi MySpotit asutaja Hardi Kinnas.

Hardi Kinnas. Foto: Meeli Küttim

Detsember on hullumeelne kuu. Väga mitmeid sõpru ma põhimõtteliselt ei näegi, sest aasta viimasel kuul üritatakse ära teha kogu töö. Iga kord, kui neile päeval helistan tuleb vastu SMS: “Olen koosolekul. Helistan tagasi.”