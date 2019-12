Peeter Tammistu: kas meie raha on parimal moel kulutatud?

Riik ei täida oma elementaarset kohustust sadade oma lojaalsete kodanike ees, jättes selle heategevuse hooleks, rahvastiku- ja tööjõuprobleemi lahendamisest rääkimata, kirjutab majandusanalüütik Peeter Tammistu.

Peeter Tammistu Foto: Arno Mikkor

Hiljuti toimusid kolm tähtsat, kuid meediapilti arvestades, üldsust vähehuvitavat, rahasündmust. Kinnitati 2020. aasta eelarve, põllumehed tulid kinketraktoritega Toompeale, avati uus raudteeliin. Justkui irduudised, millel puudub seos, kuid tegelikult on kõik meie ühise raha kasutamise tõhususe küsimus. Lihtne – kui me ühte kohta raha kulutame, siis teised jäävad ilma. Tegemist on alternatiivkuludega.