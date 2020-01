Karmo Tüür: kohutav stabiilsus, kas pole?

Lähis-Ida alternatiiv praegusele vere- ja püssirohulõhnalisele stabiilsusele ilma ameeriklasteta oleks veelgi hullemini lõhnav ja lõhkev, kirjutab poliitikaanalüütik Karmo Tüür.

Karmo Tüür. Foto: Urmas Luik / Pärnu Postimees / Scanpix

Eks ole ju hämmastav, et Lähis-Idas tapeti inimene? Ja oh kui ootamatu, et toimuvad rüselused tänavatel, põlevad masinad ja plahvatavad pommid! Selleks ei pea olema vana kui Metuusala, et mäletada pidevalt taaspuhkevaid sõdasid ja muid väiksemaid konflikte selles piirkonnas.