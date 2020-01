Mida investoritel on vaja Iraani ja USA konfliktist teada

Iraagi Hashed al-Shaabi rühmitus pidas Iraani kindrali Qasem Soleimani ja Iraagi sõjaväejuhi Abu Mahdi al-Muhandis (fotol) matuseteenistust Bagdadis. Kohalikud on lubanud kättemaksu USA-le droonirünnaku korraldamise ja hinnatud sõjameeste tapmise eest. Foto: AFP PHOTO / HO / HASHED AL-SHAABI MEDIA OFFICE / SCANPIX

Tõenäoliselt püsib turg veel mõnda aega volatiilne, sest on karta Lähis-Ida konflikti ekaleerumist. Aktsiainvestorid ei peaks aga paanikasse sattuma.

Reedel tõusis nafta hind ja investorid põgenesid turvalistesse varadesse nagu kuld ja võlakirjad, vahendab MarketWatch. Iraani võimud on lubanud kättemaksu ja pigem arvatakse, et neil on selle ähvardusega tõsi taga. Seega on investoritel paras aeg mõelda, millega neil nüüd arvestada tuleb.