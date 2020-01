Anu Aug: RMK ei kaasa, vaid räägib taburetist

Kui eos välistatakse diskussioon lausega „Me ei aruta, kuidas, miks ja millal“, siis tegemist ei ole kaasamisega, vaid oma kava peale surumisega. Kaasamine peaks algama enne metsamajandamiskavade koostamist, mitte siis, kui harvesterid juba metsas tööd teevad, kirjutab MTÜ Ohtu Loodusselts juhatuse liige Anu Aug.

Anu Aug. Foto: Erakogu

Kaasamiskoosoleku nõude sätestab FSC-sertifikaat. Eesti seadused selleks kahjuks ei kohusta. Ridamisi on teadlasi, spetsialiste ja ennekõike ärimeeste poolel istuvaid poliitikuid, kes väidavad, et meil on justkui kõik kõige paremas korras, metsa rohkem kui 1940. aastal, järgitakse seadusi ja Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) teeb kogukondadega koostööd.