Peeter Tammistu: kui sõnad said uue tähenduse

Riiakus oli möödunud aasta suurim "tegija". Igat tegu, igat sõna, tõlgendati kõige halvemal võimalikul moel. Peast sabani, kirjutab majandusanalüütik Peeter Tammistu.

Peeter Tammistu Foto: Arno Mikkor

Sõnad on inimestevaheline kokkulepe, just seepärast on „saabas“ – saabas, mitte ämber. See on inimlik tarkus tähistada asju/tegevusi kindlate sõnadega. „Ämber“ on ka väärt sõna, kuid märgib hoopis teistsugust kokkulepet.