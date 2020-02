Aular Soon: Hiina kaup on põhjusega odav

Euroopas toodetud kaubad on Hiinas toodetutest kallimad, sest siin ei kasutata lapstööjõudu, riik ei doteeri ja järgitakse keskkonnanõudeid. Sellepärast peakski hinnale vaatamata eelistama Euroopa kaupa, kirjutab Brandner PCB OÜ omanik Aular Soon.

Aular Soon Foto: erakogu

Tõenäoliselt on praegu raske leida inimest, kes poleks kursis Hiinas leviva viirusega. Asub see riik küll kaugel, kuid sellest hoolimata tunneme koroona halvavat mõju Euroopas juba praegu. Tänastes uudistes nentisid nii mõnedki kaupmehed, et poodides võib peagi ette tulla kaupade puudust.