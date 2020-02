Piret Reiljan: hullumaja ehk kuidas ma kõige lollimal ajal Tesla aktsiad müüsin

Tere, mina olen Piret ja ma olen rumal investor. Tegelikult loodan, et olin rumal investor, kes on nüüd olulise kogemuse võrra rikkam ja samasse ämbrisse uuesti ei astu. Hmm, naiivne lootus! Hea, et mu närvikava võrdlemisi tugev on, muidu koputaksin ehk juba hullumaja uksele, kirjutab Äripäeva ajakirjanik Piret Reiljan.

Piret Reiljan. Foto: Andras Kralla

Palun suhtuge eelnevasse kerge huumoriga, mul on enesehinnanguga kõik korras. Aga asume asja kallale. Mis minuga juhtus? Ma olin Tesla investor. Olin!