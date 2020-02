Tesla võtab 1000 dollari piiri sihikule

Seda analüütikud ette ei näinud: vaid kahe päevaga on Tesla aktsia tõusnud 36% ning nüüd on tarvis vaid tagasihoidlikku 12% tõusu, et aktsia 1000 dollari taseme ära võtaks.

Rahulolev Elon Musk - no miks ei peaks rahul olema, kui pärast suurt aktsiatõusu on talle kuuluva Tesla osa väärtus 30 miljardit dollarit. Foto: AP/Scanpix

Eile õhtul kerkis Tesla aktsia ligi 14%. Kauplemispäeva sees jõudis aktsia flirtida 960 dollari tasemega, kuid päeva sulges siiski 887 dollaril. Alates aasta algusest on tõus 112%. Tõus on seda pöörasem, et 52 nädala madalaim tase on aktsial olnud 176 dollari juures, suvel sai väärtpaberi kõige soodsamalt kätte. Tesla ülikiire tõus on teda pannud võrdlema bitcoini ralliga.