Tanel Molok: kätte võib jõuda aeg maksuametile pihtima minna

Võib juhtuda, et ettevõtjatel tekib kohustus minna maksuametisse ja tunnistada üles, et nad on tegelenud maksuskeemitamisega, kirjutab advokaadibüroo Sorainen maksuadvokaat Tanel Molok.

Tanel Molok Foto: Kaupo Kikkas

Aasta alguses jõustunud maksualase teabevahetuse seaduse muudatused kohustavad teavitama maksuhaldurit kõikidest piiriülestest tehingutest, mis võivad mõjutada maksustamist, finantskontodealast teabevahetust või tegeliku kasusaaja tuvastamist. Teavitamiskohustuse alla langevad tagasiulatuvalt ka need piiriülesed tehingud, mis on tehtud pärast 25. juunit 2018.