Katrin Bats: väiketootja vajab läbilöögiks innukust

Väga palju räägitakse sellest, et kohalikul väiketootjal on pea võimatu jõuda suure toidukaupluse lettidele, jaeketi põhisortimenti – kindlasti on see teekond raske, kuid kohe kindlasti mitte võimatu, kirjutab Rimi vastutustundliku ettevõtluse juht Katrin Bats.

Katrin Bats Foto: erakogu

Täna on toidukaubanduse olulised märksõnad "öko" ning "kohalik". Just need kaks sõna annavad väiketootjale eelise. Kohalikku toodangut soovitavad tarbida jätkusuutliku majanduse tagamiseks ka ÜRO kestliku arengu eesmärgid, millest samuti meie püüame lähtuda.