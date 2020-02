Kaur Lass: õigusloome kõhulahtisus toidab bürokraate ja korruptante

Valikuliselt täidetav planeerimisseadus tuleks kaotada, sest see on teinud olukorra nii kodanike kui ettevõtjate jaoks halvemaks, vähendades kaasarääkimise õigust ning suurendades õiguslikku segadust ja ametnike omavoli riski, kirjutab OÜ Head planeerimisekspert Kaur Lass.

Varem kehtis lihtne põhimõte, ehitada ei tohtinud teisiti, kui määras kehtiv detailplaneering. See tagas avalikkuse ees kokku lepitu arusaadavuse ja planeeringute järgimise. Praegu kehtiv seadus kaotas nii detailplaneeringu eskiisi avalikud arutelud kui ka planeeritavale maa-alale välja pandavad infotahvlid. Kaasamiskoosolekute asemel on nüüd kirjalik menetlus, mis on omavalitsused ja riigi üle külvanud bürokraatiaga. On selgunud, et valitud saavad projekteerimistingimuste abil planeerimisest ka mööda hiilida ja riik ei täida ka ise oma seaduseid. Ruumi kujundamist on nii saanud salatsev poliitika.